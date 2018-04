Dorstige dieven 21 april 2018

Donderdag werden langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere tweemaal verdachte personen opgemerkt. Een eerste keer belde omstreeks 13 uur een koppel aan bij een oudere bewoner met de vraag voor een flesje water. Toen de bewoner dit ging halen, betraden beide personen de woning en vraagt één van hun naar het toilet te gaan. De bewoner besefte dat er iets niet pluis was en vroeg de mensen te vertrekken. Dat gebeurde met een Mercedes C-klasse met Duitse nummerplaat. Op het eerste zicht werd niks gestolen, maar wellicht was die intentie er wel. 's Nachts werd kort voor 4 uur een verdacht persoon opgemerkt ter hoogte van de werkzaamheden. (KMJ)