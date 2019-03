Dorpsgenoten geboren in 1959 denken tijdens reünie ook aan overledenen KOEN MOREAU

24 maart 2019

11u06 0 Erpe-Mere Op initiatief van Linda Annaerts, Luc Lievens, Chris Delausnay, Wilfried Baeten en Joan Callebaut verzamelden de dorpsgenoten van Erondegem geboren in 1959 in eigen dorp in restaurant de Grillhoeve, vroeger ‘t Oude Hof.

“Sinds onze 40ste verjaardag komen we elke vijf jaar samen met inwoners van Erondegem geboren in 1959 en de uitgewekenen van onze geboortejaar”, vertelt Joan van de gelijknamige dagbladhandel langs de Gentsesteenweg. Het initiatie was aan de vijfde editie toe en kende met 31 aanwezigen een mooie opkomst. Ook aan de niet aanwezigen werd gedacht. “Net als de vorige edities hebben we met de overschot van onze opbrengst een bloemstuk gekocht voor Luc De Smet. Luc was van ons geboortejaar maar overleed veel te vroeg op 19 jaar.”