Dorp steunt MS-liga nadat Emma (17) diagnose krijgt KOEN MOREAU

24 december 2018

12u06 0 Erpe-Mere Vorig jaar kreeg de 17-jarige Emma Rasschaert de diagnose multiple sclerose. Een zware klap, maar ze houdt zich kranig. “Dankzij de steun van familie, vrienden en de Jongerenwerking van de MS-Liga”, vertelt ze.

Het verhaal van Emma liet de Ottergemnaren niet onberoerd. Nadat ze vorig jaar voor de derde keer iets op poten zetten voor Music For Life beslisten dorpsgenoten David Loncke, Patrick Den Herder, Sophie Vandenberghe en Lieve Baetens nu de opbrengst van hun jaarlijkse kersthappening aan de Jongerenwerking van de MS-Liga te schenken. “Het is heel mooi dat ze dat doen, want die verenigingen betekent veel voor mij. Ik kan er terecht voor een luisterend oor en er zijn activiteiten met lot- en leeftijdsgenoten.”

De Warme zondag op Ottergemdorp leverde uiteindelijk 6.606,48 euro op. Dat bedrag werd integraal overgemaakt naar de jongerenorganisatie van de MS-liga. Emma kreeg overigens nog een extraatje. Dankzij journalist Frank Eeckhout mocht ze nog op bezoek bij haar favoriete voetbalclub RSC Anderlecht. “We willen iedereen bedanken die dit mogelijk maakte: de groepen die kwamen optreden, de sponsors, de taartenkopers en natuurlijke alle mensen die mee hebben geholpen.”