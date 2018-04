Doorstart petanqueclub 06 april 2018

02u34 0

Petanqueclub Sint-Anna in Bambrugge maakt volgende week een nieuwe start. Dat laat Carl De Deyn weten. "De stopzetting zoals aangekondigd door onze ex-voorzitter was geen collectieve beslissing. Een aantal leden hebben besloten om verder te doen." In overleg met de vzw Parochiale Werken Sint-Anna zal een nieuwe regeling worden uitgewerkt. "In elk geval blijven petanquers bij goed weer welkom aan de Sint-Annazaal op donderdagnamiddag", besluit de man.





(KMJ)