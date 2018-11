Door zon verblinde automobilist rijdt motorrijder aan KOEN MOREAU

09 november 2018

12u32 3 Erpe-Mere Op het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Impestraat in Erondegem is vrijdagochtend omstreeks 10.30 uur een motorrijder aangereden.

Een bestuurder die komende vanuit Impe richting Vijfhuizen wou afdraaien, merkte de motor die richting Wetteren reed niet op. “Ik had hem echt niet zien komen. Wellicht was ik verblind door de laagstaande zon”, verklaarde de automobilist erg aangedaan meteen na het ongeval. De motard werd met verwondingen aan de benen naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gebracht. Door het ongeval was de rijstrook richting Wetteren een tijd versperd. Dat veroorzaakte nauwelijks hinder.