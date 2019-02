Dochter 'Bende'-speurder ziet verband tussen onderzoek en zelfmoord vader KOEN MOREAU

12 februari 2019

19u21 0 Erpe-Mere Het voorbije weekend stapte gepensioneerd inspecteur van de Aalsters Gerechtelijke Politie Roger Romelart (78) bij hem thuis in Bambrugge (Erpe-Mere) uit het leven. Volgens zijn dochter worstelde de man nog steeds met het onderzoek naar De Bende van Nijvel waaraan hij tijdens zijn loopbaan meewerkte.

Op 17 december vorig jaar bracht David Van de Steen, die als jonge knaap van negen bij de overval op de Delhaize in Aalst zijn ouders en zusje verloor, in het gemeentehuis van Erpe-Mere zijn verhaal over de overval. Een van de aanwezigen was gewezen speurder Roger Romelart. Dat bewees dat de man ook lang na zijn pensioen begaan was met het onderzoek.

Volgens zijn dochter Caroline is de kiem van de drastische beslissing van haar vader ook daar te zoeken. Dat verklaarde ze op de regionale nieuwszender TV Oost. In de afscheidsbrief van haar vader werd daar nochtans niet naar verwezen. “De brief was zakelijk en de reden waarom heeft hij daarin niet meegedeeld”, aldus de vrouw. Toch is ze overtuigd dat de recente ontwikkelingen in het onderzoek mogelijk de trigger waren voor de zelfmoord van haar vader. Het verhaal van de aanhouding van Philippe V., oud-speurder en vroegere collega van Roger, waren volgens de dochter de aanleiding voor de drastische beslissing van haar vader. “Het lijkt mij duidelijk dat er een verband is tussen het verhaal van de bende van Nijvel en zijn afscheid”, aldus de vrouw.

Eind 2017 kwam Roger nog in het nieuws toen hij een van de slachtoffers bleek van de gestolen spaarkas van café Herleving in Vlekkem. De man vertrouwde - net als andere cafégasten - zonder bewijs 1.500 euro aan de cafébazin toe, maar die bleek plots met de noorderzon vertrokken. In april 2018 doekte Roger in zijn thuisdorp de petanqueclub Sint-Anna, waarvan hij voorzitter was, op. Die club maakte nadien zonder hem toch nog een nieuwe start.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.