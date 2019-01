Dikkelindestraat even afgesloten omwille van schoorsteenbrand KOEN MOREAU

26 januari 2019

16u51 0 Erpe-Mere De brandweerposten van Aalst, Lede en Herzele controleerden zaterdagnamiddag rond 16.30 uur een schoorsteen op de hoek van de Dikkelindestraat met Opaaigem.

Een passant alarmeerde de hulpdiensten omdat hij vermoedde dat er sprake was van een schouwbrand. Verschillende brandweerwagens kwamen veiligheidshalve ter plaatse. Met behulp van een ladderwagen werd de schoorsteen geïnspecteerd en vrijgemaakt. Niemand raakte gewond en de woning liep geen schade op. Tijdens de interventie was de Dikkelindestraat in beide rijrichtingen een tijdje afgesloten voor het verkeer.