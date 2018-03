Digitips in de bibliotheek 23 maart 2018

Wie wil weten hoe je e-mails kan lezen op de smarpthone, foto's van je tablet op je computer zet of wie hulp wil bij het (de)installeren van apps of computerprogamma's moet op woensdag 28 maart in de bibliotheek van Erpe-Mere zijn. Van 10 tot 12 uur geven specialisten er digitips tijdens een digivragenuurtje. Vragen kunnen vooraf doorgestuurd worden via bibliotheek@erpe-mere.be of ter plaatse gesteld worden. Iedereen is welkom en alle hulp is gratis. (KMJ)