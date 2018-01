Dieven slijpen kluis open 02u45 24

Eronda Woonmode en The Juicy Group uit Erondegem hebben vrijdagnacht allebei inbrekers over de vloer gekregen. "De dieven vernielden onze verlichtingssensors en forceerden een rolluik om binnen te raken", vertelt Dirk De Backer van Eronda Woonmode in de Kuilstraat. Binnen namen de dieven ruim de tijd. "Om een kleine geldkoffer te openen werd aan de achterzijde een muur open gekapt." Met een slijpschijf openden de dieven vervolgens de koffer. "Daarin zat enkel wat kleingeld, maar ook twee laptops werden gestolen." Even verderop langs de Koningsdries werd ingebroken bij The Juicy Group. "Een zeer jammere start van het nieuwe jaar", reageert Yves Devos van de firma gespecialiseerd in verse fruitsappen, fruitsalades en smoothies. Beide bedrijven nemen alvast extra beveiligingsmaatregelen. (FEL)