Dieven op pad 03 juli 2018

Inbrekers sloegen zondagochtend iets na 4 uur toe in de Oude Heerbaan in Erpe. Daarbij negeerden ze het loeiende alarm, doorzochten ze het huis en stalen juwelen. Dankzij alerte buren is er wel een duidelijk spoor naar de potentiële daders. Langs Halfbunder in Erondegem raakte een crimineel met een smoes binnen. Die nam de benen toen hij door de bewoner betrapt werd tijdens het doorzoeken van de woning. (KMJ)