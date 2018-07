Diepvriesbrand bij dochter La Lorraine 16 juli 2018

Bij de industriële bakkerij Vanelor, een dochter van La Lorraine, in het industriepark van Erpe-Mere brak zaterdag iets voor middernacht brand uit in een industriële diepvrieskamer. Een verbindingsbuis van verschillende meters lang vatte vuur door een kortsluiting. Zonecommandant Wim Van Biesen kwam - de zware brand bij moederfirma La Lorraine in Ninove in 2008 in gedachten - poolshoogte nemen van de interventie uitgevoerd door brandweermannen uit Aalst, Erembodegem, Lede en Wichelen. Die interventie bleef beperkt aangezien de veiligheidsverantwoordelijken het vuur nog voor aankomst van de brandweer onder controle kregen. Veiligheidshalve voerde de brandweer wel nog een grondige controle uit. Niemand geraakte gewond en het voorval zal in principe geen invloed hebben op de productie. (KMJ)