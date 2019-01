Diepestraat twee weken en Beekkantstraat maand afgesloten: bushaltes afgeschaft en verplaatst KOEN MOREAU

10 januari 2019

17u11 4 Erpe-Mere Omwille van werken aan de drinkwaterleiding wordt de Diepestraat in Mere tussen de Broekstraat en Doorsteekstraat afgesloten van maandag 14 januari tot vrijdag 1 februari. Door gelijkaardige werken wordt het kleine stukje ook de Beekkantstraat afgesloten van woensdag 16 januari tot vrijdag 22 februari.

Automobilisten die vanuit Mere naar Aaigem moeten, houden de komende weken best rekening met een omweg. Dat het afstemmen van werken niet best lukt, bleek eerder al in de Diepestraat. Na de aanleg van het nieuwe fietspad en heraanleg van die straat begin 2018 moest de weg al een eerste keer opengebroken worden om extra verlichting te plaatsen. Nog geen jaar na de oplevering gaat de straat nu op vraag van watermaatschappij Farys een tweede keer open voor werken aan de drinkwaterleiding.

Omwille van de werken stoppen vanaf woensdag 16 januari de bussen van lijn 81 niet in de Oude Broekstraat, Beekstraat, Hofkensweg en Vijfhoek in Mere. Er komen wel tijdelijke haltes in de Dreef aan het vroegere Hof ten Daele en in de Doorsteekstraat.