Delicatessenzaak De Koriander sluit na 25 jaar 02 maart 2018

03u08 0 Erpe-Mere Klanten van delicatessenzaak De Koriander in Erondegem kunnen vandaag voor de laatste keer terecht in hun vertrouwde zaak. Na 25 jaar besloten zaakvoerders Johan en Karolien om de deuren te sluiten.

Die sluiting maakten ze bekend in een videoboodschap op hun Facebookpagina waarbij ze, naast hun kinderen Pieter en Ellen voor de steun, het personeel voor hun warm hart alsook alle klanten en leveranciers danken voor het de voorbije 25 jaar getoonde vertrouwen. Aangezien heerlijke slaatjes, speciale broodjes, verrukkelijke kazen en andere delicatessen voortaan niet meer over de toonbank van De Koriander langs de Gentsesteenweg zullen gaan, moeten mensen op zoek naar alternatieven. Wie nog een geschenkbon heeft, wisselt die best nog zo snel mogelijk in. Overdonderd door de enorme toestroom aan reacties via Facebook en in de winkel beseffen de zaakvoerders pas nu wat ze betekenden in de regio. "We hadden geen idee van de impact die onze bekendmaking zou hebben, maar willen er liefst niet veel meer over vertellen", reageren ze. Twijfel over hun beslissing hebben ze ondanks de enorme toestroom aan reacties niet. De Koriander verdwijnt overigens niet definitief. In september wil men op dezelfde locatie met iets nieuw starten. Wat dat precies wordt, is momenteel nog een goed bewaard geheim. (KMJ)