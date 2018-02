Delicate ooroperatie noodzakelijk na ontploft voetbalvuurwerk 21 februari 2018

02u41 0 Erpe-Mere Gefrustreerde Anderlecht-supporters hebben vrijdag meer kwaad dan goed aangericht toen ze voetzoekers naar de spelers wilden gooien. Acht mensen raakten gewond toen het vuurwerk in het voorste supportersvak belandde. Geert De Jaeger uit Ottergem verloor bij het voorval het trommelvlies van zijn rechteroor.

De voetbalwedstrijd van Sint-Truiden tegen Anderlecht eindigde vrijdag bijzonder slecht voor de 53-jarige Geert De Jaeger uit Ottergem. Een kwartier na aanvang van de wedstrijd ontploften naar beneden geworpen voetzoekers in de nek van de man. "De laatste tijd wordt er - deels door de gebrekkige controle - meer en meer vuurwerk meegesmokkeld door onverantwoordelijke supporters, maar dit had ik niet zien aankomen", vertelt de man.





Voetzoekers

Sinds hij op zijn tiende met zijn vader meeging naar paars-wit mist hij nauwelijks wedstrijden. "Enkel een longziekte hield me vijf jaar thuis, maar de laatste twee jaar ben ik van de partij met de supportersclub van het Stamcafé uit Houtem." Zo ook voorbije vrijdag. "Samen met mijn makkers Erik, Jeffrey, Andy en Thomas besloten we in het voorste vak post te vatten."





Een slechte keuze. "Toen men boven voetzoekers begon te gooien, kwamen er verschillende te vroeg neer. Eentje belandde in de kap van mijn dikke winterjas waardoor die volledig openscheurde." Ook het oor van de man werd verwond. "Ik werd meteen goed verzorgd in de EHBO-stand. Mijn oor werd genaaid en de tweedegraads brandwonden die ik opliep zijn al aan het genezen." Slechter is het gesteld met het trommelvlies van zijn rechteroor. "Mijn oor zit nog vol bloed, maar mijn trommelvlies is volledig verdwenen." De man hoort nog een klein beetje. "Men zal tijdens een delicate operatie proberen om het trommelvlies te herstellen en ik hoop dat het lukt."





Echt boos op de daders, die de politie op basis van camerabeelden op het spoor zou zijn, is Geert niet. "Men doet zoiets niet met opzet. Toch hoop ik dat het besef komt dat dit niet de manier is om de grote Jan uit te hangen. Naast mij raakte nog een meisje van tien jaar verbrand. Dit kan toch niet", klinkt het duidelijk. (KMJ)