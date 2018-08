Delestraat dicht voor inhuldiging kapel Frank Eeckhout

10 augustus 2018

De Delestraat in Aaigem zal op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus tijdelijk afgesloten worden tussen de Zakveldweg en Driepikkel. Dit in het kader van de inhuldiging van de Sint-Antoniuskapel. Er wordt een omleiding ingevoerd via D'Hoeve, Hofveldweg, Ratmolenstraat en Delestraat.