Defecte alarminstallatie vult shop met rook: brandweer komt massaal ter plaatse KOEN MOREAU

31 december 2018

12u19 0 Erpe-Mere Een rookalarm zorgde er maandag rond 11.15 uur voor dat het leek of er een brand was in de shop van het Total-benzinestation aan de inrit van het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere.

Automobilisten die spontaan stopten, werden meteen gerustgesteld door de uitbater. “Er was een probleem met het alarm waardoor de shop gevuld werd met rook, maar er is niks aan de hand”, stelde de man duidelijk. Even later arriveerden toch brandweerwagens uit Aalst en Lede. Die werden wellicht verwittigd door passanten die de rook zagen en vreesden dat er meer aan de hand was.