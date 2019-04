De Ronde: pakkans voor verkeersovertreders moet omhoog, afvalberg omlaag Frank Eeckhout

02 april 2019

15u53 0 Erpe-Mere Wielerfans die met de wagen naar de Ronde van Vlaanderen trekken, kijken maar beter uit hun doppen. Het parket Oost-Vlaanderen gaat snelheidsovertreders en automobilisten met een glas te veel op immers streng beboeten. “De pakkans moet omhoog", zegt Eva Brantegem.

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere wil alle automobilist-wielerliefhebbers herinneren aan hun verantwoordelijkheid achter het stuur. “De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zal opnieuw campagne voeren en bij aankomst op de parkings zoveel mogelijk bestuurders de belofte laten maken om niet te drinken. Wie deze belofte maakt, krijgt een polsbandje om waardoor een vorm van sociale controle ontstaat. Als die persoon na afloop van de Ronde negatief blaast, maakt hij of zij kans op een mooie prijs. Naast deze preventieve aanpak, is er ook een repressief luik door politie en parket. De politie zal dus opnieuw controleren op snelheid en alcohol", waarschuwt Detollenaere.

Recidivisten

Uit cijfers van de voorbije jaren blijkt dat die controles nodig blijven. “Vorig jaar merkten we opnieuw een serieuze stijging van de snelheidsovertredingen. In totaal werden 7.953 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 924 te snel. Opmerkelijk daarbij is het aantal recidivisten: 56 tegenover slechts 12 het jaar daarvoor. 33 van die recidivisten werden meerdere keren op dezelfde dag geflitst. Eén van hen zelfs drie keer. 23 van die recidivisten werden de voorbije jaren al eens betrapt op te snel rijden', zegt Eva Brantegem van parket Oost-Vlaanderen.

Daarnaast blijven ook de alcoholcontroles één van de prioriteiten tijdens en vooral na de Ronde van Vlaanderen. Al gaat het daar wél de goede richting uit. “Het lijkt of de campagnes eindelijk effect hebben. Vorig jaar werden slechts 2,56 van de gecontroleerde bestuurders betrapt met een glas te veel op, een daling van bijna zeven procent. We blijven de wielerfans bij aankomst sensibiliseren, want we willen dat cijfer nog meer naar beneden halen", aldus Brantegem.

Minder afval

Wat nog omlaag moet, is de afvalberg, zowel op zaterdag als op zondag. “Dat is in de eerste plaats de taak van de organisatie. Zij moeten voldoende vuilnisbakken voorzien. Daarnaast vragen we de wielertoeristen op zaterdag en de wielerfans op zondag om geen afval weg te gooien", zegt Geert Geenens, verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie tijdens de Ronde van Vlaanderen. Op initiatief van de waarnemend gouverneur en in samenspraak met de gemeentebesturen, zal gedurende drie dagen in real-time gemeten worden hoeveel volk er langs het parcours opgesteld staat. “Deze meting moet informatie opleveren om een efficiëntere inzet van de hulpdiensten te realiseren. Maar het kan de besturen ook toelaten om bijvoorbeeld. de shuttlediensten anders te organiseren.

De aantallen in de veiligheidszones van Geraardsbergen, Oudenaarde, Kluisbergen en Ronse zullen afzonderlijk gemeten worden", geeft Geenens nog mee.