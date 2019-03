Dag van de motorrijder op carpoolparking Erpe-Mere: behendigheidsparcours, gratis technisch nazicht en goodiebag KOEN MOREAU

30 maart 2019

09u45 3 Erpe-Mere Nu de lente overduidelijk in de lucht hangt, is het moment om de motor buiten te halen aangebroken.

Wie dat veilig en doordacht wil doen, passeert zondag 31 maart best eens aan de carpoolparking naast de E40 in Erpe-Mere. Ter gelegenheid van de ‘Dag van de motorrijder’ organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde samen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede en andere private partners op die plek van 9 tot 17 uur een behendigheidsparcours en gratis technisch nazicht. Bezoekers krijgen eveneens een goodiebag. De voorinschrijvingen zijn afgesloten, maar dat betekent enkel dat je geen voorrang hebt op wie er tijdig bij was.