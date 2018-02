Daders inbraak krantenwinkel Famica opgepakt 10 februari 2018

02u47 0

Agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede konden donderdagnacht een doorbraak forceren in het onderzoek naar de inbraak en diefstal bij krantenzaak Famica in Burst. Daar werd in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 februari een grote hoeveelheid sigaretten, tabak en wisselgeld gestolen. Een medewerkster noteerde in die periode de nummerplaat van een verdacht voertuig en het lijkt erop dat daardoor de wagen met hulp van de ANPR-camera's kon opgespoord worden. De politie controleerde donderdagnacht in elk geval een wagen met Roemeense nummerplaat. Daarbij werd in de koffer inbrekersmateriaal gevonden. Omdat de drie inzittenden van 31, 32 en 35 jaar met Roemeense nationaliteit aan de inbraak in de kranten- en kledingzaak konden gelinkt worden, werden ze meteen aangehouden. (KMJ)