Dader vluchtmisdrijf nog niet gevat, wel concreet spoor 16 februari 2018

02u53 0

Het filmpje dat de lokale politie woensdag publiceerde in de zoektocht naar de automobilist die in het industriepark Erpe-Mere een fietser van de weg reed en vluchtmisdrijf pleegde, is massaal gedeeld via social media. Gisterenavond was het al 3.000 keer gedeeld en had het al meer dan 110.000 kijkers. Hoewel het goed afliep voor fietser Eddy Lammens, tonen deze cijfers aan dat vluchtmisdrijven niet langer getolereerd worden. De speurtocht naar de dader gaat onverminderd verder. "Naar aanleiding van onze oproep hebben we heel wat tips ontvangen en die worden verder onderzocht", luidt het bij de politie. De dader gaf zich vooralsnog niet spontaan aan, maar de speurders zouden intussen wel een veelbelovend spoor onderzoeken. (KMJ)