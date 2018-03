Creatief met versleten jeans 01 maart 2018

Het Start Upcycle Café van jeugdhuis Dido uit Erpe gaat op zaterdag 3 maart aan de slag met versleten jeansbroeken. Wie hippe nieuwe kleren wil maken met oud en versleten materiaal is welkom van 14 tot 17 uur in het jeugdhuis langs de Oude Heerbaan. Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wel nodig via janne@jeugdhuisdido.be of op de Facebookpagina van het evenement. (KMJ)