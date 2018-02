Crash na politieachtervolging door optocht 10 februari 2018

Verschillende politiewagens uit Erpe-Mere zetten vrijdagmiddag rond 13.30 uur ter hoogte van Steenberg de achtervolging in op een vluchtende wagen. Die crashte uiteindelijk 10 kilometer verderop in de buurt van de Colruyt van Haaltert. De bestuurder van de wagen sprong voordien in het oog van de politie omwille van een verkeersinbreuk of een link via de ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning met criminele feiten. In elk geval zette een inzittende het prompt op een lopen. Daardoor werd het nieuwe Buurt Informatie Netwerk voor Bambrugge en Burst nog voor het voorziene testbericht van vanmiddag geactiveerd met de vraag uit te kijken naar een kleine persoon met blauwe jeans, grijze pull en gele sportschoenen. Een andere inzittende vluchtte weg met de wagen waarna een wilde achtervolging losbarstte. Die ging onder meer langs de Kwalestraat en Hollestraat richting Heldergem. Daar raasde de vluchter met tal van politiewagens in zijn kielzog de carnavalsoptocht van de Vrije Basisschool voorbij. De achtervolging ging verder tot in de Hoogstraat in Haaltert. Daar crashte de chauffeur tegen een geparkeerde auto, waarna hij meteen kon ingerekend worden. (KMJ)