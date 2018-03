Corelio drukkerij overgenomen door CirclePrinters 10 maart 2018

Het Nederlandse CirclePrinters neemt de vroegere drukkerij van Het Volk, al enkele jaren Corelio Printing, tegenover het containerpark van Erpe-Mere over. Daar worden onder meer de tijdschriften Linda, Elle, Story, Privé en Paris Match gedrukt. De overnemer verwerft met de overname een drukkerij met een omzet van 200 miljoen euro alsook heel wat klanten uit Frankrijk. Daardoor krijgen de Nederlanders voor het eerst voet aan grond bij onze zuiderburen.





Voor de 200 medewerkers van de drukkerij in Erpe-Mere verandert er op korte termijn in principe niets. "Dit is geen verhaal van kosten besparen, maar wel van commerciële strategie", luidt het. (KMJ)