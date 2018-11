Commissaris Migrain getroffen door hersenbloeding KOEN MOREAU

07 november 2018

10u24 9 Erpe-Mere Acteur Anton Cogen (72) uit Aaigem (Erpe-Mere), vooral bekend door zijn rol als commissaris Migrain in de populaire ‘Studio 100'-serie Mega Mindy, werd zondag getroffen door een hersenbloeding. “Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het relatief goed”, aldus dochter Hannah.

De goedlachse acteur zakte zondagnamiddag bij hem thuis in Aaigem plots ineen. “Hij was nochtans kerngezond en niks deed vermoeden dat er een hersenbloeding zat aan te komen”, vertelt dochter Hannah Cogen. Omdat zijn echtgenote net een half uurtje weg was en de man alleen was, werd het infarct niet meteen opgemerkt. “Zodra mama thuis kwam en papa vond, heeft ze de ziekenwagen gebeld.” Cogen, die voor het toeval wel last had van wat hoofdpijn en duizeligheid, belandde prompt op de spoedafdeling. “Het was serieus schrikken, maar gelukkig waren we er snel genoeg bij en kon de behandeling tijdig worden gestart.” Inmiddels is de toestand van Cogen niet meer kritiek.

Taalcentrum niet geraakt

“Hij maakt het relatief goed. “De bloeding situeerde zich in de rechterhelft van de hersenen waardoor vooral de linkerkant van zijn lichaam is getroffen”, aldus dochter Hannah. Vooral de linkerarm is momenteel een zwak punt. “Maar we zijn vooral blij dat het taalcentrum niet werd geraakt.” Voor bezige bij Cogen wordt het verplicht een rustige periode. “Hij kan alles op zijn typische manier relativeren en grapte al dat het uitzicht van zijn kamer ‘erg teleurstellend’ is. Hopelijk kunnen we daar met kaartjes en tekeningen verandering in brengen”, lacht dochter Hannah. Acteren zal er voorlopig echter niet in zitten.

Lange revalidatie

“Een lange revalidatie staat voor de deur, maar papa heeft veel moed om die uitdaging aan te gaan en we zullen hem daar volop bij steunen.” Wanneer de revalidatie precies kan starten, is nog niet duidelijk. “Hij is nog heel erg moe en kan zich momenteel niet concentreren. Om bezoek te ontvangen is hij ook nog veel te zwak.” Zodra Cogen voldoende op zijn positieven is, zal hij verhuizen naar een revalidatiecentrum. Intussen wordt de familie bedolven onder de reacties waardoor alles beantwoorden onmogelijk is. “We danken iedereen voor de opbeurende woorden, maar we zijn vandaag vooral blij dat alles goed lijkt te komen met papa”, besluit Hannah.