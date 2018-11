Commisaris Migrain getroffen door hersenbloeding: stuur kaartjes om ziekenhuiskamer op te vrolijken KOEN MOREAU

07 november 2018

10u24 2 Erpe-Mere Acteur Anton Cogen (72) uit Aaigem (Erpe-Mere), vooral bekend door zijn rol als commisaris Migrain in de populaire ‘Studio 100'-serie Mega Mindy, werd zondag getroffen door een hersenbloeding. “Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het relatief goed”, aldus dochter Hannah.

Cogen verblijft momenteel nog in het ziekenhuis. “De bloeding situeerde zich in de rechterhelft van de hersenen waardoor vooral de linkerkant van zijn lichaam is getroffen”, aldus dochter Hannah. Vooral de linkerarm is momenteel een zwak punt. “Gelukkig waren we er tijdig bij en werd het taalcentrum niet geraakt.”

Lange revalidatie

Acteren zal er voorlopig echter niet in zitten. “Een lange revalidatie zal nodig zijn, maar hij heeft veel moed om die uitdaging aan te gaan.” Zijn typische humor is Anton evenmin kwijt. “Hij liet zich al ontvallen het uitzicht ‘erg teleurstellend’ te vinden”, lacht Hannah.

Zijn dochter roept dan ook om wenskaarten, tekeningen en kunstwerkjes op te sturen naar Anton Cogen, Eekhout 41, 9420 Aaigem (Erpe-Mere) om zijn ziekenhuiskamer wat op te vrolijken.