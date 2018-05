Collectief ontslag bij Corelio Printing 05 mei 2018

De recente overname van de voormalige drukkerij Het Volk in Erpe-Mere leidt dan toch tot banenverlies. De recente overname van de voormalige drukkerij Het Volk in Erpe-Mere leidt dan toch tot banenverlies. Corelio Printing verkocht de drukkerij tegenover het containerpark van Erpe-Mere in maart aan het Nederlandse CirclePrinters. Toen klonk het nog dat de overname "op korte termijn geen gevolgen zou hebben voor het personeel". Die korte termijn blijkt nu wel heel erg kort. Vrijdag werd bekend gemaakt dat 26 van de 200 personeelsleden ontslagen worden. Volgens overnemer CirclePrinters is er minder werk en meer concurrentie. Om efficiënter en winstgevender te zijn wordt nu gekozen voor de inzet van minder mensen per machine. De vakbonden zetten hoog in op sociaal overleg en hopen het banenverlies te kunnen beperken. Mogelijk volgen er nog sociale acties. (KMJ)