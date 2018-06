Chirovrienden heropenen café High Chaparral 21 juni 2018

02u40 1 Erpe-Mere Rapper Ruben Haegens (28) heropent vrijdag samen met jeugd- en Chirovriend Gerrit-Jan Maes (30) café High Chaparral naast het Chiroheem in Mere. "We speelden al langer met het idee om café te houden en aangezien we hier vroeger toch bijna woonden was de keuze snel gemaakt", lachen ze.

Het duo is blij in eigen parochie aan de slag te kunnen. "We zochten naar een geschikt pand in Aalst, maar Mere - en zeker de Daalstraat vlakbij de Chiro - is veel gezelliger. Bovendien zou café High Chaparral op 1 mei 60 jaar bestaan hebben. We schrijven dan ook graag met de zelfde naam verder aan de geschiedenis", luidt het.





Warmer en bruiner

Grootse plannen zijn er niet. "We maken de inrichting iets warmer en bruiner, maar verwelkomen net als voorheen kaarters in de voormiddag, werkmensen in de vooravond en jongeren in het weekend." Het café zal, uitgezonderd op woensdag, alle dagen open zijn vanaf 10 uur 's morgens tot minstens middernacht. Het zaaltje achter het café zal wel meer gebruikt worden.





Hobby's combineren

"Er komt een extra toog en een groot scherm. Nu maar hopen dat de Rode Duivels nog lang in Rusland blijven", knipoogt Gerrit-Jan, ook wel gekend als 'Maesken'.





Het café betekent overigens niet het einde van de rapcarrière van 'Gewoon Ruben'. "Dat is een hobby die wel combineerbaar zal zijn. Uiteindelijk ben ik ook elke woensdag vrij", besluit die. (KMJ)