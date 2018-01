Chiromeisjes en -jongens krijgen nieuw heem van 787.000 euro 01 februari 2018

02u51 0 Erpe-Mere Na jaren gepalaver zijn de plannen voor een nieuw Chiroheem in Aaigem eindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere. Links naast het voetbalplein van SK Aaigem komt een multifunctioneel blok van twee verdiepingen.

Momenteel huizen de Chiromeisjes van Aaigem en de jongens van Chiro Jospaai in het tot op de draad versleten oud-gemeentehuis in de Ratmolenstraat. Over een nieuwbouwproject is al meer dan tien jaar sprake. Nu, toevallig in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen, schijnt er licht aan het einde van de tunnel. "We hebben besloten als bestuur een nieuwbouw te realiseren vlakbij het voetbalveld langs de Langemunt", vertelt jeugdschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).





Twee verdiepingen

Het lokaal zal sterk lijken op het nieuwe scoutslokaal en voetbalkleedkamers dat gebouwd wordt aan het kunstvoetbalveld op het domein Steenberg. "Ook in Aaigem kiezen we voor twee verdiepingen. Beneden komen zes lokalen, sanitair en een trap naar boven. Het eerste verdiep, dat ook van buitenaf via het voetbalplein rechtstreeks bereikbaar is dankzij een passerelle, bevat een polyvalente ruimte en twee leidingslokalen."





Voor het project wordt de stevige som van 787.000 euro voorzien. Daar komen later de omgevingswerken bij. Een serieuze investering die toch dankbaar onthaald wordt bij de Chiroleiding. Zij barstten, meteen na de goedkeuring in de gemeenteraad, uit in een verboden maar welgemeend applaus. Op de effectieve realisatie wordt het nog even wachten. Gelukkig zijn er in 2024 opnieuw verkiezingen. (KMJ)