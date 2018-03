Chiro Klim Op houdt eetfestijn 09 maart 2018

02u42 0

Chiro Klim Op zamelt nu zondag 11 maart met een eetfestijn centjes in om de Chiromeisjes van Aaigem nog beter in de watten te kunnen leggen tijdens het jaarlijks bivak. Op het menu in zaal Torengalm aan de kerk staan warme beenhesp, zalm of kalkoenfilet voor de prijs van 14 euro. Kaarten bij de leiding.





(KMJ)