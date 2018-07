Chiro blij met bouw nieuw jeugdontmoetingscentrum 12 juli 2018

Naast het voetbalplein van SK Aaigem zijn de grondwerken gestart voor een nieuw jeugdontmoetingscentrum. Dat is goed nieuw voor de meisjes van Chiro Klim Op en de Chirojongens van Jospaai. Zij behelpen zich al tien jaar met het oude gemeentehuis in de Ratmolenstraat, maar worden nu de primaire gebruikers van het nieuwe jeugdontmoetingscentrum, dat de gemeente bouwt. Dat centrum bestaat uit twee verdiepingen. Op het gelijkvloers komen zes lokalen en sanitair. De eerste verdieping, dat ook van buitenaf via het voetbalplein rechtstreeks bereikbaar is dankzij een passerelle, krijgt een polyvalente ruimte en twee leidingslokalen. Naast de Chiro zullen ook andere verenigingen de nieuwe infrastructuur mogen gebruiken. De kost bijna 800.000 euro.











(KMJ)