Chauffeur zonder rijbewijs vlucht via E40 en probeert politiewagens van de weg te rijden KOEN MOREAU

24 februari 2019

08u11 0 Erpe-Mere Een van de talrijke anti-criminaliteit controleacties van de lokale politie van Erpe-Mere/Lede eindigde donderdagmiddag met een spectaculaire achtervolging.

“We controleerden de voertuigen die de E40 komende uit Brussel verlieten toen omstreeks 13 uur een chauffeur rechtsomkeer maakte en terug de snelweg opreed richting Gent”, aldus de politie. Meteen zetten verschillende politievoertuigen de achtervolging in.

“Daarbij werden hoge snelheden behaald en tal van verkeersovertredingen begaan. De chauffeur probeerde op de koop toe tot driemaal toen om onze achtervolgende collega’s aan te rijden.” Tijdens de achtervolging reed de bestuurder ook zelf de middenberm aan. “Maar ondanks de schade aan zijn voertuig reed de man verder tot hij in Melle de snelweg verliet.” Daar kon de man uiteindelijk klemgereden en opgepakt worden.

Iets dat niet zonder slag of stoot verliep. “De man stelde zich weerspannig op en werd gearresteerd.” De reden van de vlucht en agressiviteit werden al snel duidelijk. “De bestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en legde een positieve drugtest.” Gezien de pogingen de achtervolgende agenten aan te rijden werd zijn wagen, die gebruikt werd als ‘wapen’, in beslag genomen.