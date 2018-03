Chaotische avondspits na zwaar ongeval op E40 15 maart 2018

De avondspits op de E40 richting Brussel verliep gisterenavond chaotisch nadat omstreeks 16 uur net voor de afrit Erpe-Mere een zwaar ongeval gebeurde. Een bestuurder ging met zijn wagen meermaals over de kop nadat hij een vrachtwagen raakte. "Het gebeurde vlak voor mijn ogen. Ik ben onmiddellijk gestopt, heb de deur geforceerd en de druk op de chauffeur verlicht omdat de man buiten bewustzijn was", vertelt Mathias Van Steenberghe uit Herzele. De chauffeur kwam even later terug bij bewustzijn. Omdat hij gekneld zat, moest de brandweer hem bevrijden. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (KMJ)