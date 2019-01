Chaotische avondspits door brandende bestelwagen op E40 in Erpe-Mere KOEN MOREAU

09 januari 2019

17u55 10 Erpe-Mere De avondspits op de E40 tussen Brussel en Gent draait vanavond volledig in de knoop. Oorzaak is een brandende wagen tussen Erpe-Mere en Wetteren.

De chauffeur merkte de brand rond 17 uur op toen hij net voorbij de afrit Erpe-Mere was. “Ik heb me aan de kant gezet, maar niet meer geprobeerd om zelf te blussen. Het vuur verspreidde zich gewoon te snel”, vertelde de man terwijl de brandweer zijn wagen bluste. “Gelukkig heb ik de wagen die ik ophaalde nog van de aanhangwagen kunnen rijden en in veiligheid brengen”, aldus de man. Wat er precies fout liep, is onduidelijk. “De wagen was negen jaar oud en had 230.000 kilometer op de teller. Ik was bijna thuis en had vandaag niks gemerkt. Enkel vlak voor de brand verloor ik tractie.” Door de brand en de bluswerken zijn twee rijstroken afgesloten. Er staat een file van voor Aalst en je verliest al snel een uur.

Ook in de richting van Brussel is er een kijkfile.