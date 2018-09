Cementspoor van 1 kilometer lang: gemeente en brandweer hebben uur werk met schoonmaak KOEN MOREAU

01 september 2018

20u29 3 Erpe-Mere Een indrukwekkend cementspoor van ongeveer één kilometer in Bambrugge heeft de gemeentediensten van Erpe-Mere en de vrijwilligers van brandweerpost Lede zaterdagavond flink wat werk opgeleverd.

Het spoor strekte zich uit van aan de beek in Eegemstraat via de Windmolenstraat uit tot aan de snelwegbrug in Vlekkem. “Verschillende vrachtwagens, die zoals gebruikelijk de tonnagebeperking negeerden, kwamen hier vanochtend langs en sindsdien stuift het hier van het cement”, vertellen buren. Omdat ramen, gevels, daken, wagens en zonnepanelen onder het cementstof bedolven raakten, werd de politie verwittigd. Zij vorderden de brandweer en die vroegen op hun beurt de veegmachine van de gemeente. “Te veel cement om weg te spuiten zonder het risico te lopen op verstopte rioleringen”, oordeelde de brandweer. Uiteindelijk duurde het meer dan een uur vooraleer de cement voldoende verwijderd was. De politie speurt de verantwoordelijke op. Die mag zich aan een gepeperde rekening verwachten.