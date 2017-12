Cafébazin weg met duizenden euro's van klanten GEDUPEERDEN STAAN OOK ZATERDAG VOOR GESLOTEN DEUR CAFÉ HERLEVING FRANK EECKHOUT

02u27 3 Foto Frank Eeckhout Ondanks een verlies van 1.200 euro bracht Hugo Van den Eeckhout (tweede van rechts) uit Bambrugge zaterdagochtend als troost twee bakken bier mee. Erpe-Mere Leden van de spaarkas van café Herleving in Vlekkem stonden zaterdagochtend vruchteloos op hun centen te wachten. Ondanks alle beloftes bleven de lichten van het café gedoofd, de rolluiken gesloten en de deur op slot. "Nu weten we zeker dat we bedrogen en bestolen zijn", klonk het bij de ontgoochelde klanten.

Een vijftiental vaste klanten en deelnemers aan de spaarkas van café Herleving in Vlekkem hoopten zaterdag - tegen beter weten in - toch nog de in het café gespaarde centjes terug te krijgen. "Vorig weekend bleek het café plots op de jaarlijkse uitbetaaldag gesloten wegens onvoorziene omstandigheden. Het etentje, waarvoor we nota bene 45 euro bijbetaalden, ging eveneens niet door", vertelt Roger Romelart. Zelf heeft hij 1.500 euro tegoed.





Zaterdagochtend bleek duidelijk dat hij niet alleen is. "Ik ben 2.000 euro kwijt", vertelt een klant die liever niet met zijn naam in de krant wil. Voor Willy Van Boxstael gaat het om 1.200 euro. "En ik weet niet of ik die ooit nog zal terugzien", luidt het ietwat terneergeslagen. "Ik ben hier al veertig jaar lid van de spaarkas en nog nooit zijn er problemen geweest. Schandalig wat hier nu gebeurt", zegt de man.





Geen vertrouwen

Isidoor Van Der Donckt verliest wellicht zijn 600 gespaarde euro's. Voor Martin Van Der Eecken en zijn vrouw blijft het verlies beperkt tot tweemaal 120 euro. "Ik vertrouwde haar niet en mijn gevoel heeft met helaas niet bedrogen", stelt die. De opbrengsten van de kermisactiviteiten en de eerste duivenvlucht zijn eveneens verdwenen. De kwaadheid is groot. "Als ik haar zie, scheur ik de kleren van haar lijf om ze te verkopen", reageert Freddy De Man, ex-cafébaas van 't Kapelleke in Erondegem. Hij noemt M.C. een schande voor cafébazen. "In mijn café werd destijds twee miljoen euro gewonnen met de Lotto en de deelnemers die nog niet betaald hadden, heb ik evengoed in de winst laten delen."





Geld geleend

Het contrast met wat in Vlekkem gebeurde is groot en de leden van de spaarkas zijn niet de enige benadeelden. "Het ergste is dat ze nog aan verschillende mensen vroeg om geld te lenen en dat sommigen dat ook deden", zegt huisbazin Carla Schepens.





Een vaste klant geeft toe dat hij bovenop de inhoud van de spaarkas ook nog 9.000 euro tegoed heeft. Doordat de spaarkas georganiseerd was als feitelijke vereniging dreigen de bestuursleden te moeten opdraaien voor het verdwenen geld. "C.M. bracht steeds het geld naar de bank. Ik had geen bankkaart en kon dus niet volgen of er effectief werd gestort, maar had helaas een blind vertrouwen in haar. Ze heeft me al die tijd zwaar bedrogen en me net als de andere leden ook bestolen", reageert een bestuurslid.





De verliezen bewijzen wordt niet eenvoudig. Geen enkele spaarder kreeg ooit een bewijs van wat hij gespaard had. Huisbazin Carla slaapt er niet meer van. "Ik geloofde haar tot vandaag, maar nu vrees ik dat de zes maanden huurachterstand net als de openstaande rekening van 4.000 euro bij de brouwer evenmin toevallig waren." Naar verluidt zou uitbaatster C.M. de laatste weken twee nieuwe wagens en twee paarden hebben gekocht. "We weten in elk geval waarvoor ons geld gebruikt werd", klinkt het bitter. De gedupeerden dienen in elk geval klacht in bij het Gerecht en huisbazin Carla start een zoektocht naar een nieuwe uitbater. "Ik ben wel met pensioen, maar overweeg toch hier verder te doen", besluit Freddy De Man.