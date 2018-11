Café ’t Hoefijzer heropent met nieuwe uitbater: “Oude bruine ziel zal blijven” KOEN MOREAU

16 november 2018

17u14 0 Erpe-Mere Dit weekend heropent café ’t Hoefijzer aan de Langemunt in Aaigem. Twee maanden geleden trok Godelieve De Bruyne de deur van het café na veertig jaar dicht. Koen Govaert (49) staat er voortaan achter de toog. Een bijzondere zet, want sinds twee jaar houdt zijn partner Judith Tenvooren amper één kilometer verder ’t Aygems Cafeetje op het dorpsplein open.

“De voorbije twee jaar heb ik naast mijn job bij Audi Brussels voldoende kunnen proeven van het horecaleven waardoor ik weet dat dit iets voor mij is”, vertelt Koen. De files van en naar zijn werk zal hij niet missen. “Doordat Godelieve en Patrick gestopt zijn, was dit de uitgelezen kans om deze goeddraaiende zaak met vergaderlokaal en feestzaal over te nemen en meteen ook te ontspannen aan de dagelijkse files”, vertelt hij. Maar zo wordt Koen wel een rechtstreekse concurrent van Judith, want zij blijft aan de slag in ’t Aygems cafeetje. “Ik zie dat niet als concurrentie, maar wel als een gezonde samenwerking. De mensen van Aaigem en omstreken lopen toch heen en weer.”

Verenigingen

Judith is duidelijker iets competitiever ingesteld. Aan een sluiting of overname van haar café denkt ze dan ook niet. “Het zou zot zijn die locatie uit handen te geven. Nu komt het er op aan nog meer volk te lokken dan Koen”, lacht ze. Heel wat verenigingen zijn ondertussen al versast van ’t Hoefijzer naar ’t Aygems Cafeetje. “Misschien moet ik de sponsoring wat verhogen om die terug te lokken”, grapt Koen. Wielertoeristenclub De Hoeftrappers blijft wel op post in ’t Hoefijzer. “Maar alle verenigingen zijn van harte welkom, zowel hier als bij Judith”, verzekert Koen. Het valt ook niet uit te sluiten dat beide cafébazen af en toe eens inspringen bij elkaar. “Alles is mogelijk”, knipogen ze.

Erpe-Mere Bruine ziel

Behalve een grondige opknapbeurt is er weinig veranderd in ’t Hoefijzer. “We houden het beproefde recept en de oude bruine ziel van dit café. De openingsuren en sluitingsdagen blijven voorlopig ook dezelfde. Woensdag blijft het café gesloten, maar op zaterdag zal ik vermoedelijk wel iets vroeger openen.” Koen gaat ook enkele dartsborden ophangen in het café. “De club van ’t Aygems cafeetje is ondertussen aangesloten bij de Aalsterse Dartsfederatie en doet het daar niet slecht. Een extra trainingsavond in ’t Hoefijzer kan alleen maar voor nog betere resultaten zorgen”, meent Koen. De vertrouwde brouwerij en bieren blijven ook. “Al zal ik voor de heropening ook wel Adriaan Brouwer Tripel van het vat tappen.”

Met drie oudere kinderen worden twee cafés voor het koppel wel een uitdaging. “We werkten vroeger met nachten en in ploegen, waardoor we elkaar nu vermoedelijk wel meer zullen zien. Op maandag, sluitingsdag van ’t Aygems Cafeetje zal ook iemand anders ’t Hoefijzer uitbaten, zodat we samen toch nog wat gezamenlijke vrije tijd hebben.” De officiële opening van ’t Hoefijzer is voor na de feestdagen, maar de deuren openen al op zaterdag 17 november om 14 uur.