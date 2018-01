Café Herleving neemt Jeaninne in vertrouwen HEROPENING MET NIEUWE UITBATER NA DIEFSTAL VAN 67.000 EURO KOEN MOREAU

26 januari 2018

02u49 0 Erpe-Mere Na de trieste tijd van rouw en spijt kunnen de bedrogen klanten binnenkort opnieuw terecht in café Herleving in Vlekkem. Jeaninne Clarisse (53) uit Erpe wil zo snel mogelijk de slechte herinnering aan de vorige uitbaatster en de leeggeroofde spaarkas doen vergeten. "Hopelijk kan ik het vertrouwen herstellen", stelt ze.

Met een mooi rijmpje wordt aan de ruiten en deur van café Herleving de komst van een nieuwe uitbaatster aangekondigd. "Ons cafeetje treft geen blaam, is nog eerlijk en bekwaam", vat eigenares Carla Schepens mooi de situatie samen nadat de vorige waardin K.M. er met maanden huurachterstand, de inhoud van de spaarkas, het inschrijvingsgeld van een eetfestijn, de opbrengsten van de kermis en het van enkele goedgelovige klanten geleend geld - samen goed voor 67.000 euro - vandoor ging. Geld dat, gezien het net aangevraagde faillissement van de totaal onbereikbare K.M., wellicht definitief in rook is opgegaan.





Jeugdvriendin

"Bijzonder jammer wat er is gebeurd, maar we moeten verder", aldus eigenares Schepens. Toch was het geen eenvoudige klus om een overnemer te vinden. "Er waren heel wat kandidaten, maar het viel me bijzonder moeilijk nog iemand te vertrouwen."





Uiteindelijk koos ze voor jeugdvriendin Jeaninne Clarisse uit Erpe. "Met haar durf ik de sprong zonder angst opnieuw wagen." De nieuwe uitbaatster beseft dat ze voor een uitdaging staat. "Hopelijk kan ik het vertrouwen terugwinnen", stelt ze.





Wilskracht

Veel recente ervaring heeft Jeaninne niet, maar wilskracht des te meer. "Lang geleden hielp ik geregeld mijn moeder en zus toen die café Halfweg aan de Leedsesteenweg in Erpe openhielden." Zelf werkte ze eerst in de fabriek van Mister Minit in Erembodegem en de laatste achttien jaar poetste ze via Partena. "Dit wordt dus een totaal andere uitdaging", lacht ze. Ook de invulling van haar vrije tijd zal veranderen. "Voor paardrijden zal ik nog weinig tijd hebben en hopelijk houden de vrienden van de wielertoeristenclub, waarmee ik zondagochtend fiets, hier eens halt."





Voor kaarters is er goed nieuws. "Belotters kunnen indien nodig op een vierde man rekenen", knipoogt ze. Aan de inrichting en openingsuren verandert er niets. "De sluitingsdag blijft en openen doe ik op hetzelfde moment, maar daar eindigen de overeenkomsten met de vorige periode", stelt Jeaninne - die 's avonds langer wil open blijven - duidelijk. Verenigingen zijn welkom, maar opnieuw een spaarkas oprichten zit er niet meteen in. "Ik denk niet dat daartoe nog ambitie zal zijn en als er toch interesse is, zal ik er op geen enkele manier deel van uitmaken."





De heropening van café Herleving aan de kerk van Vlekkem is gepland voor het weekend van 16 en 17 februari.