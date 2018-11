Café Dievenput staat te koop: “Hopelijk neemt iemand mijn café over” KOEN MOREAU

16 november 2018

17u18 0 Erpe-Mere Geert Baeyens (57) van café Dievenput in Ottergem denkt aan uitbollen. Sinds deze week staat het café met achterliggend huis te koop. “Ik heb zeventien jaar café gehouden, waarvan veertien jaar in Ottergem. Het is genoeg geweest”, vertelt hij.

Een onmiddellijke sluiting van café Dievenput, ondertussen al bijna veertig jaar een vaste waarde en het laatste café van Ottergem, staat nog niet op het programma. Motortoeristenclub The Sun-Riders, wielertoeristenclub Ottergem en het Algemeen Boerensyndicaat moeten dus nog niet panikeren, maar het café zal ook geen jaren meer open blijven. “Er is geen druk, maar ik wordt 58 jaar en mijn vrouw 59, waardoor het stilstaan tijd wordt om het wat rustiger aan te doen”, vertelt Geert.

Of er een nieuwbouw of een doorstart komt, zal van de koper afhangen. “Het perceel is, mits inlevering van één meter aan de straatkant, geschikt voor appartementen of twee halfopen bebouwingen. Zelf zou ik liever hebben dat iemand het café verderzet. Uiteindelijk ben ik – weliswaar zonder familie te zijn van mijn voorgangers – de derde generatie die hier café houdt.”

Als er geen overnemer komt, dreigt Ottergem zijn laatste café te verliezen.