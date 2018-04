Bursitia wandeltocht 05 april 2018

Wandelaars kunnen op zaterdag 7 april hun hart ophalen in Burst met de Bursitiatocht georganiseerd door wandelclub Land van Rhode. Met afstanden van 6, 10, 14, 18 en 21 kilometer langs hoofdzakelijk onverharde wegen is er voor elk wat wils. Start in het parochiecentrum achter de kerk van Burst tussen 7 en 15 uur voor de prijs van 1,50 euro. Meer info op www.landvanrhode.be. (KMJ)