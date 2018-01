Buren Glazen Toren in de bres voor ALS-liga 02u44 0 Repro Eeckhout

Op initiatief van Ivana De Beer en Jochen Lambrechts namen de buren van de Glazentorenweg in Mere deel aan de kerstmarkt van de Cauwenbergstraat.





"Omdat we graag iets wilden doen voor de Warmste Week van Studio Brussel spraken we de buren uit onze geweldige straat aan. Die waren onmiddellijk bereid om te helpen", vertelt Ivana. In de tent van de straatfeesten en de houten garage van de kinesisten haalden de buren uiteindelijk iets meer dan 1.000 euro op.





"Omdat iemand in onze straat aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) lijdt en een andere buur haar mama verloor aan deze ziekte schonken we de opbrengst aan de ALS-liga."





(FEL)