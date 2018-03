Bruin leidingwater in centrumstraten 16 maart 2018

Nogal wat inwoners van Mere kregen donderdag bruin water uit hun kraan. Oorzaak was een probleem in de Nijverheidsstraat. Het water was volgens Farys niet schadelijk en het euvel is intussen hersteld. Inwoners worden wel aangeraden de kranen even te laten lopen en de zeefjes te reinigen. (KMJ)