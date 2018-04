Bromfietser gewond na botsing 05 april 2018

02u48 0 Erpe-Mere Ter hoogte van de kruising van de Leedsesteenweg met de Putstraat aan Garage Patrick in Erpe gebeurde woensdagmiddag omstreeks 13 uur een ongeval.

Een automobilist die komende vanuit Lede rechtsaf wou slaan, merkte een brommer, die in dezelfde richting reed maar rechtdoor ging naar het kruispunt Vijfhuizen, niet op waardoor het tot een aanrijding kwam. De vrouwelijke bestuurder van de bromfietser kwam door de slag met haar brommer ten val en belandde aan de overzijde van de zijstraat. De dame verloor korte tijd het bewustzijn en werd door een toegesnelde ziekenwagen van brandweerpost Aalst naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gevoerd. Door het ongeval was een rijstrook korte tijd afgesloten.





(KMJ)