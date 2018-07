Breuk in waterleiding 11 juli 2018

Ter hoogte van de parking van café Sparrenhof langs de Gentsesteenweg in Erondegem ontstond dinsdagochtend een breuk in de waterleiding.





Het water borrelde op uit de parking en stroomde vervolgens de riolering in. De brandweer kwam ter plaatse en Farys herstelde de breuk. Door het lek zaten heel wat huizen in de buurt een tijdlang zonder water. Geen enkele woning in de buurt liep schade op. Een geblokkeerde toevoerkraan zorgde maandag en dinsdag eveneens voor problemen in Sprinkel en Landries in Aaigem. Daar kregen verschillende huizen urenlang geen of water met weinig druk. Technici van watermaatschappij Farys waren een ganse poos in de weer om de oorzaak van de problemen op te sporen. Rond de middag was alles hersteld. (KMJ)