Breughelfestijn bij Chiro 06 maart 2018

De meisjes van Chiro Jargill zorgen op zaterdag 10 en zondag 11 maart voor een Breughelfestijn ter ondersteuning van haar werking. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Er zijn ook steunkaarten van 4 euro die in mindering kunnen gebracht worden voor wie ter plaatse aanschuift in zaal Pax langs de Dorpsstraat of voor wie een dessert wenst. Meer info en kaarten bij de leiding. (KMJ)