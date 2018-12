Brecht (20) speelt liefje van Emma in Thuis Regiestudent doet ervaring op voor - in plaats van achter - de camera KOEN MOREAU

20 december 2018

17u39 4 Erpe-Mere Regiestudent Brecht De Groot (20) uit Bambrugge is momenteel in de één-serie Thuis te zien als Floris, het liefje van Emma. Daarnaast lanceerde hij samen met enkele vrienden net het tweede seizoen van de YouTube-serie Loezers. Acteur worden is nochtans helemaal geen ambitie. Waarom doet hij dat dan?

“Zuiver voor het geld”, lacht de 20-jarige student Regie aan de RITCS School of Arts in Brussel. Het echte verhaal is iets genuanceerder. Om meer set-ervaring op te doen kwam De Groot vorig jaar met het idee om met vijf studiegenoten een eigen webserie te draaien. “Ik bedacht het concept, schreef het verhaal en in één maand namen we een seizoen met drie totaal van elkaar losstaande afleveringen op over vijf jongeren die samen in Brussel wonen.” Autobiografisch is het net niet.

Loezers

“Niet echt. Het gaat om vijf absolute losers die van de ene absurde situatie in de andere vallen.” De afleveringen van de reeks ‘Loezers’ werden vorig jaar via YouTube gelanceerd en dat bleek een vrij groot succes. “Niet dat we het meteen doorhadden, maar de eerste aflevering is intussen meer dan 100.000 keer bekeken en de volgende twee haalden ook al zo’n 50.000 views.” Een vervolg leek een logische stap. “En dus schreven Cato Kusters en ik een tweede seizoen. “Dit keer acht afleveringen van telkens een zevental minuten die afzonderlijk te bekijken zijn, maar ook een doorlopend verhaal vertellen.”

Net als dit seizoen vormen de vijf studenten samen de cast. “Maar gelukkig zijn we intussen allemaal links en rechts bevriend met mensen uit het acteursmilieu waardoor heel wat bv’s een gastrolletje spelen.” Daardoor kan je in seizoen twee van Loezers onder meer Laura Tesoro, Lindsy Dias, Bert Verbeke, Chris Willemsen, Felix Maesschalck, Eve Van Avermaet, Mathieu Carpentier en Elise Roels aan het werk zien. Elise Roels, vooral gekend als Emma in de één-serie Thuis, werkte al eerder samen met Brecht.

Liefje van Emma

“Ik speelde eerder dit jaar al het liefje van Emma in ‘Secrets’ de internet-spinoff rond haar personage.” De rol daar levert Brecht dit seizoen uiteindelijk ook een gastrol op in de tv-reeks Thuis. “Wat begon als een studentenjob werd intussen net iets meer, maar acteren is eigenlijk mijn ambitie niet. Ik wil absoluut geen acteur worden en dat zal ook niet veranderen omdat ik even in Thuis mag meespelen.” De echte passie van Brecht blijft film en regie. “Maar de rol en andere acteerprestaties geven me wel een enorme kans om het leven op de set eens van de andere kant te bekijken.”

Daar hoort ook de nodige media-aandacht bij. “De eerste keer blijven slapen en seks voor Emma werd plots wel heel groot gebracht met mijn foto. Dat was eigenlijk minder fijn”, vertelt hij. De knaap hoopt dan ook zo snel mogelijk opnieuw achter de camera te verdwijnen. “Gelukkig zijn de opnames wel fijn. Het blijft een geweldige kans en iedereen is echt super vriendelijk.”

Mythes over de acteurswereld kan hij ook meteen ontkrachten. “Omgaan met het succes valt wel mee. Ik moet zelf niet te drinken of drugs gebruiken om er bij te horen”, besluit hij met een knipoog.