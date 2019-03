Brandweerman (41) opgeroepen om eigen bedrijf mee te blussen: “Knop omdraaien en professioneel blijven” Koen Moreau

23 maart 2019

11u02 36 Erpe-Mere In Erpe-Mere werd zaterdagmorgen het rampenplan afgekondigd omwille van een zware uitslaande industriebrand bij de firma Hako naast de oprit van de E40. Tientallen brandweermannen waren uren in de weer om de brand onder controle te krijgen. Onder hun ook vrijwillig brandweerkorporaal Philip Arnauts uit Lede. Die is werknemer van het getroffen bedrijf. “Ik kreeg een telefoontje van de brandweercollega’s om zo snel mogelijk te komen”, vertelt hij.

Het vuur bij de firma Hako, een firma gespecialiseerd in industriële veeg- en poetsmachines, werd omstreeks 3.15 uur opgemerkt door een patrouille van de politiezone Erpe-Mere/Lede. Die was opgeroepen omwille van een inbraakalarm. De agenten schrokken zich een hoedje toen ze achteraan het bedrijf de vlammen opmerkten. Meteen werd groot alarm geslagen. Brandweerwagens uit Aalst en Lede kwamen ter plaatse.

Ik heb gewoon de knop omgedraaid en ben professioneel gebleven Philip Arnauts

Onrechtstreeks werd zo ook pompier en Haco-personeelslid Philip Arnauts opgeroepen. “Omdat ik me niet lekker voelde, had ik me uitzonderlijk niet als beschikbaar aangemeld”, vertelt de brandweerkorporaal. Daardoor werd hij niet automatisch opgeroepen. “Rond half vier kreeg ik een telefoontje van collega Wouter. Die wist dat ik hier werkte en vroeg om zo snel mogelijk te komen. De man haastte zich in zijn gewone kleren naar het industriepark van Erpe-Mere. Hij kon zijn collega’s van de brandweer nuttige informatie bezorgen over de indeling van het bedrijf en wat waar precies was opgeslagen. “Op dat moment besef je wel dat je maandag wellicht geen werk meer hebt, maar ik heb gewoon de knop omgedraaid en ben professioneel gebleven”, vertelt hij.

Gemeentelijk rampenplan geactiveerd

Ondanks de nuttige informatie was de brand bij aanvang van de bluswerken al in een vergevorderd stadium. “Toen we met de eerste voertuigen arriveerden, sloegen de vlammen achteraan al door het dak en het vuur verspreidde zich razendsnel”, vertelt brandweerluitenant Walter Van Der Meerssche. Meteen werd bijstand gevraagd van extra tankwagens en manschappen van de brandweerposten Aalst, Denderleeuw, Lede, Wetteren en Wichelen. Omstreeks 6 uur werd omwille van de coördinatie het gemeentelijk rampenplan opgestart. Meetploegen, onder andere van de Civiele Bescherming, werden ingezet om de neerslag van de rook te meten en een crisiscel werd geïnstalleerd.

Daar werd beslist om, naast websites en sociale mediakanalen van gemeente en politie, het nationaal BE-alert netwerk te gebruiken om mensen te verwittigen. “Om 6.30 uur hebben we een gesproken boodschap uitgestuurd naar alle aangeslotenen die zich voor een adres in een straal van minder dan één kilometer rond de brand registreerden. Zij kregen de vraag om preventief binnen te blijven alsook ramen en deuren gesloten te houden”, vertelt gemeentelijke rampcoördinator Hendrik Brantegem.

142 sms’jes naar gsm’s in de buurt

Om 7.02 uur werd bijkomend een tekstbericht gestuurd. “De windsnelheid was met 5 km/u gelukkig traag, maar op dat moment draaide de wind licht van richting waarop we beslisten om naar alle gsm-gebruikers – dus ook niet bij BE-alert aangeslotenen - die zich in een bepaalde regio bevonden een tekstbericht te sturen.” Op die manier werden nog 142 sms’jes verstuurd.

Intussen was ook een ‘Holland Fire System’ geïnstalleerd op de carpoolparking aan de E40 om water op te pompen uit de blusvijver in de arm van de oprit richting Gent. Op dat moment sloeg de brand helaas al over naar de burelen vooraan het bedrijf. “We hebben alles gedaan om de burelen te vrijwaren. Helaas zonder resultaat”, aldus brandweerluitenant Walter Van Der Meerssche. Het bedrijf ging volledig verloren. Pas rond 8 uur was het vuur onder controle en werd het gemeentelijk rampenplan afgeblazen. Niemand raakte gewond.

Geen gevaar voor volksgezondheid

“De metingen die de hulpdiensten uitvoerden, waren negatief. De rook is dus niet giftig en er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel is een lichte roetneerslag mogelijk, maar die gewoon kan afgespoeld worden”, aldus de crisiscel. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het vuur ontstond wellicht achteraan links in de buurt van de verwarmingsinstallatie en spuitcabine. Het Parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te onderzoeken.

Heel wat personeelsleden van Hako kwamen al heel vroeg kijken naar de bluswerken. De ontreddering is groot. “Ik vrees dat ik geen werk meer heb”, liet iemand zich ontvallen. Secretaresse Nadine Solemé – door de politie bij haar thuis in Denderleeuw wakker gebeld aan de voordeur om ter plaatse te komen - is echter strijdvaardig. “Ik denk dat we net veel werk voor de boeg hebben. We moeten al onze klanten verwittigen en alles in het werk stellen om zo snel mogelijk terug operationeel te zijn, maar ik weet zeker dat we dat met ons team kunnen.”

Maandagmorgen zal ik net als alle andere collega’s paraat staan Philip Arnauts

Op brandweerkorporaal en Hako-vertegenwoordiger Philip Arnauts kan ze alvast rekenen. “In plaats van onze enorme voorraad oude wisselstukken aan te spreken, zullen we voortaan ons moederbedrijf in Duitsland moeten contacteren. Gelukkig bleef mijn bestelwagen gespaard. Daardoor kan ik zondagmorgen, zoals gepland ,een demo geven van een veegmachine na de brocantenmarkt op de Vroegmarkt in Brussel.” Ook volgende week is hij present. “Maandagmorgen zal ik net als alle andere collega’s paraat staan”, besluit hij.