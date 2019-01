Brandweer ruimt oliespoor van Nijverheidsstraat tot Langemunt KOEN MOREAU

18 januari 2019

17u06 0 Erpe-Mere Vrijwilligers van brandweerpost Lede werden donderdagmiddag omstreeks 13 uur opgeroepen naar Aaigem.

Het traject van de Nijverheidsstraat in Mere via Hazelbeek tot Langemunt in Aaigem lag glad door een oliespoor. De smurrie werd met behulp van een tankwagen geneutraliseerd met detergenten.