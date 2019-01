Brandweer ruimt oliespoor aan Aldi KOEN MOREAU

28 januari 2019

18u18 0 Erpe-Mere De avondspits op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere verliep maandagavond nog net een beetje moeilijker.

Oorzaak was een oliespoor ter hoogte van de Aldi aan de afslag naar het industrieterrein. De brandweer ruimde de olie op. Dat veroorzaakte beperkte verkeershinder. Eerder was er ook al hinder bij het verlaten van de snelweg komende uit Gent. Daar was rond 16.30 uur een bestelwagen gekanteld. De chauffeur bleef ongedeerd, maar het ongeval zorgde wel voor hinder bij het verlaten van de snelweg.