Brandweer redt 'roet'-kat uit schoorsteen KOEN MOREAU

04 april 2019

15u37 1 Erpe-Mere In de Koutergatstraat in Mere bevrijdde de brandweer donderdagochtend iets voor 8 uur een kat uit een schoorsteen.

Het diertje zat al van ‘s avonds voordien vast. De ‘roet’-kat hield niks over aan haar avontuur. Hoe het diertje er in raakte, is niet duidelijk.