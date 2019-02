Brandweer dooft snoeihout na oproep omwille van hevige rookontwikkeling KOEN MOREAU

25 februari 2019

17u42 0 Erpe-Mere De hulpverleningszone Zuid-Oost stuurde maandagmiddag omstreeks 15 uur brandweerwagens uit Aalst en Lede naar de Gentsesteenweg in Erpe.

In de buurt van doe-het-zelfzaak Heco werd achter in de velden flink wat rook opgemerkt. De brandweer doofde preventief een stapel snoeihout. Het is niet duidelijk of er toezicht gehouden werd op de brand en of het een landbouwer betrof die aanspraak kan maken op de uitzonderingsregel. Indien dat niet het geval is volgt ongetwijfeld nog de rekening van de brandweer én een GAS-boete.